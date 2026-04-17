高知県内でeスポーツの振興を図ろうとこのほど大学生で作る団体が発足し、その活動拠点となる施設が4月17日、高知市にオープンしました。高知市朝倉南町に完成した「高知eスポーツGYM」です。4月、高知大学4年の宮川崇一郎さんが中心となって、県内のeスポーツの振興や学生同士の交流などを目的に「高知学生eスポーツ連合」を発足させ、その活動拠点として県内企業などの協力で「高知eスポー