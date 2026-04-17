高知県警は4月16日までに特殊詐欺事件で、受け子役を務めた外国籍の男2人を 詐欺の疑いで、逮捕しました。4月16日までに詐欺の疑いで逮捕されたのは住居不定無職のLEE YUN HENG容疑者（29歳）と東京都板橋区の自称大学院生・SUN YU容疑者（25歳）です。警察によりますと2026年3月から4月にかけて、高知市内に住む70代女性のスマートフォンに郵便局員や警察官をかたる男らから連絡があり、「女性が捜査の対象となっているため