乗車していたタクシーの車内で運転手の顔を複数回殴ってけがをさせたとして、高知県警は16日夜、高知市の50代の男を傷害の疑いで逮捕しました。傷害の疑いで逮捕されたのは高知市北島町の職業不詳・都築輝満容疑者（55歳）です。警察によりますと、都築容疑者は4月16日午後11時20分頃、乗車していたタクシーの車内で、運転手の70代男性の顔を複数回殴ってけがをさせた疑いが持たれています。運転手の男性は、都築容疑