（澤井 志帆 アナウンサー）私は今、松坂屋静岡店、本館8階大催事場に来ています。こちらで、きょう4月17日から始まったのが「初夏の北海道展」。午前10時のオープンと同時に、スムーズに歩けないくらい、会場内は多くのお客さんでにぎわっています。さあ、どんどん紹介していきます。こちらにありますのが、毎回大人気のロイズ。ロイズといえばチョコレートですよね。生チョコレートやポテトチップ