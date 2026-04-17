米沢市の市道で17日未明、道路脇を歩いてた75歳の男性が後ろから来たバイクとみられる車両に追突され大けがをしました。車両はそのまま逃走し、警察でひき逃げ容疑事件として行方を追っています。警察と消防によりますと、17日午前3時半ごろ米沢市金池6丁目の市道で近くに住むパート従業員鈴木豊美さん75から「バイクと接触して右足と顔をけがした」と119番通報がありました。鈴木さんは病院に搬送されましたが顔の骨を折る