◇プロ野球セ・リーグ 広島-DeNA(17日、マツダスタジアム)2度目の先発マウンドにあがった広島・岡本駿投手。初回にDeNA・宮粼敏郎選手のタイムリーを浴び、今季初失点を喫しました。2年目の岡本投手は今季から先発転向。初登板となった2日のヤクルト戦では、7回無失点の好投を披露するも援護なく勝利とはなりませんでした。2登板目はリリーフとして迎え、ここまで防御率0.00。続いて3登板目をこの日の先発マウンドで迎えてい