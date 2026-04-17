◇JABA日立市長杯選抜野球大会予選リーグ東芝13―3東海理化（2026年4月17日ひたちなか市民）東芝が3回までに大量13得点を挙げ、7回コールド勝ちした。「8番・捕手」の萩原義輝捕手（25）は初回に満塁本塁打。前日から2試合連続の本塁打で、チームを予選リーグ2連勝に導いた。「意識はちょっと外寄りにありましたが、インコースに来た球を反応で打つことができた。どんな形であれ1点を取りたいと思っていましたが、初回に