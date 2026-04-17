ミャンマー政権は、旧暦の正月にあわせて大規模な恩赦を与え、受刑者4500人以上を釈放したほか、拘束が続くアウンサンスーチー氏の刑期も短縮されました。ミャンマーのミンアウンフライン大統領は17日、国営メディアを通じて恩赦を発表し、受刑者4500人以上が釈放されました。関係者によりますと、5年前の軍事クーデターで拘束され、あわせて27年の刑に服している民主化指導者・アウンサンスーチー氏の刑期も約4年半、短縮されたと