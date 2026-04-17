イラン情勢を受け価格が高騰したナフサ。これを原料とする化学繊維について、業界団体は会見で製品への価格転嫁を訴えました。生活にどのような影響が今後出てくるのでしょうか。日本化学繊維協会内川哲茂 会長「我々も、もう立ち行かない」きょう、会見を行ったのは、服などの素材メーカーで組織する日本化学繊維協会。原油高の影響について…日本化学繊維協会内川哲茂 会長「自助努力をしっかりしたうえで（コスト