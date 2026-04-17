韓国の李在明大統領【ソウル共同】韓国海洋水産省は17日、サウジアラビア西部のヤンブー港で原油を積んだ韓国の船舶が同日、紅海を安全に通過したと発表した。ホルムズ海峡の事実上の封鎖後に、韓国の船舶が代替航路の紅海を経由して原油を輸送するのは初めて。イエメンの親イラン武装組織フーシ派による攻撃リスクなどがあるとして、安全確保が課題だった。船舶が通過する際にはリアルタイムで監視し、海上の安全情報の提供な