◇女子ゴルフツアーKTT杯バンテリン・レディース第1日（2026年4月17日熊本県熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72））今季2勝目を狙う菅楓華（23＝ニトリ）が66で回り、昨年の開幕戦以来3度目の首位スタートを切った。黄金世代の山路晶（27＝森六グループ）が1打差の2位につけている。昨年覇者の佐久間朱莉（23＝大東建託）は74と落とし64位と出遅れた。菅は前半で5つスコアを伸ばし首位に並んだ。後半の11番