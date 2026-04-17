宮崎・川南町の養豚場で火事があり、飼育されていた豚約5700頭が死にました。けが人はいませんでした。17日午前8時ごろ、川南町の香川畜産第2農場で近隣住民から「豚舎が燃えている」と消防に通報がありました。警察によりますと、火は約5時間後に消し止められましたが鉄骨平屋建ての豚舎2棟、約4200平方メートルが全焼し、飼育されていた豚約5700頭すべてが死んだということです。この火事によるけが人はいませんでした。警察が出