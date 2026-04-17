大空を機体が縦横無尽に舞いました。ブルーインパルスが小千谷市で4月19日に行われるイベントでのアクロバット飛行を前に17日、試験飛行を実施しました。ごう音とともに姿を現した6つの機体。航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」です。隊列を組み一糸乱れぬ飛行を披露しました。ブルーインパルスのアクロバット飛行は小千谷市で19日に開かれる「中越大震災復興記念祭」に合わせて披露