淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」内のアトラクション『ドラゴンクエスト アイランド』にて、5周年記念グッズおよび新サブクエスト連動グッズ計6種が4月24日より順次発売されることが発表された。 【画像あり】販売される新グッズ 『ドラゴンクエスト アイランド』は5月15日にオープン5周年を迎える。これを記念し、4月17日から7月13日の期間限定で「ドラゴンクエスト アイランド 5周年記念大感謝祭」が開催