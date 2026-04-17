お父さんに抱っこされて眠る「ちゃこたろうくん」（⇒次へ）【画像を見る】「次は私の顔に！」 羨ましがる人が続出した至福の密着タイムInstagramに投稿された、トイプードルのちゃこたろうくんとお父さんの“ある寝姿”が大きな話題を呼んでいます。「幸せな時間だ〜」「息できてる？（笑）」といったコメントが寄せられ、5万いいねを超える反響となっています。“ちゃこたろう (@cha_kotaro)くん”の投稿に写っていた、二人の寝