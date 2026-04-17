EcoFlow Technology Japanはこのほど行われた「EcoFlow Summit 2026」において、日本市場で“最初に選ばれるブランド”になるための成長戦略を発表した。●26年の成長戦略は4つの柱を推進EcoFlow Technology Japan（以下、EcoFlow）の日本地域統括責任者であるポール・リウ（Paul Liu）氏（以下、ポール氏）は「EcoFlowは毎年成長を続けており、日本のお客様にも弊社の認知度は高まっています」と述べ、今後の成長戦略について