日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限4504(4469) 9月限23(23) TOPIX先物 6月限6904(6904) 9月限 3( 3) 日経225ミニ 5月限3207(320