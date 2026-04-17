日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 12642(9894) 9月限 114(14) TOPIX先物 6月限 12100( 11537) 日経225ミニ 5月限7106(4106) 6月限116061(11606