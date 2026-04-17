北海道・知床沖で遊覧船が沈没した事故の裁判は、４月１７日に結審しました。桂田精一被告は「経営者として事故を防げなかった責任を強く感じている」と最後に述べました。（桂田精一被告）「私はこの事故を決して忘れることはありません」最終陳述でこう述べた桂田精一被告。およそ３分間、用意してきたメモを読み続けました。（桂田精一被告）「経営者として事故を防げなかった責任を強く感じています。今後の人生の中で向き合い