北海道・知床沖で遊覧船が沈没した事故の裁判は、４月１７日に結審し、双方の主張が出そろいました。検察側は「当日の気象・海象下では、ＫＡＺＵ Ｉが操船困難となり乗客らが死傷する危険性を予見できた」「運航管理者という立場を理解していない人災である」と指摘。一方で、弁護側は「ハッチの不具合を知らず、事故は予見できない」「当日の気象・海象下では一般的に帰港することが可能」と訴えました。主張が対立する中、注目