◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-西武(17日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは1回裏の攻撃で、レイエス選手と水谷瞬選手の犠牲フライ2つで勝ち越しに成功しました。初回、西武に1点を先制された日本ハム。しかし直後の裏の攻撃で早速反撃します。この日プロ初昇格を飾り、1番に起用されたドラフト3位ルーキーの大塚瑠晏選手がいきなりプロ初安打となる2塁打を放つと、2番・水野達稀選手がヒットで続き無死1、3塁とチャンスを