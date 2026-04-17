鬼越トマホーク・良ちゃんが、１８歳当時だというコンビの運転免許写真を公開。笑いが広がっている。「１８歳の時より４０歳の方が若く見えません？」とＸに記して、良ちゃんと相方金ちゃんの若き日の写真をアップした。「不良から本職にのし上がったｗ」「龍が如くの敵に出てきそう」「このままだったら売れなかったかもしれませんな…」「モテねえ十代代表みたい」「一回つとめてきたでしょ？」「更生されてないんですね」