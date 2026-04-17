テレビ朝日系「徹子の部屋」が１７日に放送された。この日は「お母さん役でも愛されて」の傑作選として、名女優たちの出演回を振り返った。１９９２年に放送され、佐野史郎が演じた壮絶マザコン男「冬彦さん」が社会現象になったＴＢＳ系ドラマ「ずっとあなたが好きだった」で、母役を演じた女優・野際陽子さんの登場回をＶＴＲで紹介した。野際さんは「冬彦さんのお母さん」として、当時の大きな話題に。ＶＴＲで黒柳徹子