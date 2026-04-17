お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃん（40）が17日、自身のXを更新。相方の金ちゃん（40）と自身の18歳のころの運転免許証を披露し、注目を集めている。2人の運転免許証の顔写真と現在の宣材写真を公開。「18歳の時より40歳の方が若く見えません？」と18歳と40歳の自身と相方について問いかけた。フォロワーからは「確かに」「若返ってる！」「若いというか可愛くなってる」「言うほど変わらないですよ」「生き生きして