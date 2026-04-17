◇第28回福岡県民アマゴルフ選手権最終日（2026年4月17日福岡県筑紫野市・筑紫野カントリークラブ）9月9〜11日に開催される国民スポーツ青森大会ゴルフの福岡県代表（成年男子・同女子・少年男子）選考会を兼ねて2日間、36ホール競技で行われた。成年男子は首位に3打差の6位から出た三明蓮（東北福祉大1年）が8アンダー、64で回り、従来のコースレコード（65）を更新する快スコアで逆転優勝を決めた。成年女子は宗岡琴音（