お笑いコンビ「海原やすよ・ともこ」が17日、大阪市役所で行われた「大阪市プレミアム付商品券2026申込開始直前セレモニー」に登壇した。3年ぶり3度目の販売で2人は初回からアンバサダーを務めており、姉のともこは「前回、人気やったんで、M―1を優勝した（「たくろう」の）赤木くんは申し込むのが遅くて、漏れたらしくて買えなかった、って言うてました」と暴露した。ただ、たくろうは拠点を東京に移したばかりで「まあ、