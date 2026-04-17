ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は17日、2026年度の男子ポーランド代表メンバーを発表した。 FIVB世界ランキング1位のポーランド。2022年に就任したニコラ・グルビッチ監督が引き続き指揮を執る。 トマシュ・フォルナルやウィルフレド・レオン、カミル・セメニウクらが順当に選出された一方、マルチン・ヤヌシュやパベウ・ザトルスキは代表引退。ウカシュ・カチュマレクやウル