ドジャースのタナー・スコット投手が好投を続けている。セットアッパーとして開幕から１０試合に登板し、失点したのはわずか１試合（１日のガーディアンス戦１失点）で防御率１・０４。右のブレーク・トライネン投手とともにチーム最多の４ホールドを記録している。昨季は背信投球を繰り返し、山本ら先発投手の勝ち星を何度も消した。新守護神として４年７２００万ドル（約１１４億円）の大型契約を結んだが、シーズン途中に抑