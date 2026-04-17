シンガー・ソングライターのMs.OOJA（ミス・オオジャ＝43）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。サッカー界のレジェンドとの親交について語った。この日はサッカー元日本代表の中田英寿氏とともに、中田氏がオーガナイザーを務め、東京・六本木ヒルズで開催中の「CRAFT SAKE WEEK 2026」会場からの生中継に登場した。スタジオからMCの「ハライチ」澤部佑が「お二人はお友達なんですか」と尋ねると