ロックバンド「LUNA SEA」は17日、約6年ぶりの新曲「FOREVER」をリリースすることを発表した。全国ツアー「LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-」初日の5月29日にリリースする。バンドの公式SNSにメンバー4人が真矢さんと新曲への思いを語った動画がアップされた。その中で、ベースのJが「出来上がっていく中で、真矢くんのドラムも入っていて。彼自身もこのドラムのテイクを凄く気に入ってくれて。作者としてしっ