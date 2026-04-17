モーター大手のニデックは17日、不正会計問題を調べる第三者委員会の最終的な調査報告書を公表した。2025年4〜6月期までの純利益へのマイナス影響額は累計で1607億円となった。報告を踏まえ、過去の決算を訂正する。創業者の永守重信氏を含む現旧の経営陣に対し、損害賠償請求といった法的措置を取るかどうかも判断する。ニデックは会計問題の発覚を受けて、昨年9月に第三者委を設置。今年3月に公表した調査報告書は「多数の会