演歌歌手神野美伽（60）が6月28日に東京・新宿FACEで行われる「みんな同じ人間だねフェス」に出演する。国籍や宗教、セクシュアリティーなどによる差別をなくし多様性を受け入れる社会を願うイベント。6月27、28の両日開催でともに昼夜2公演で歌とトークで構成。神野はコメントを発表した。「『個性と個性の競演』ではなく『個性と個性の共演』を今回のステージで楽しみたいと思っています。音楽性の高いドラァグクイーンのおふた