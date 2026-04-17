入学式で記念撮影をする湘南ライフデザインスクールの１期生ら＝１７日、文教大学湘南キャンパスシニア世代の学び舎となる「湘南ライフデザインスクール」が１７日、文教大学湘南キャンパス（茅ケ崎市行谷）で開校し、入学式が開かれた。１期生３３人は１年かけて座学や体験型授業を通じて、人生後半の地域での生き方や役割などを学んでいく。ＮＰＯ法人「シニアも社会を支える国へ」が企画、同大がキャンパスを提供するなど協