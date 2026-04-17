ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が、韓国でメガヒット中の映画「王と生きる男」を連想させる時代劇芸能コンテンツを披露する。15日にYouTubeチャンネルで、オリジナルバラエティー「ZBTVing」の新エピソード「王と生きる男たち」のティザー映像を公開した。「ZBTVing」は、同グループのステージ外の自然な姿を収めたオリジナルコンテンツで、メンバーの楽しい絡みとケミストリーを披露し、世界のK−POPファンから継続的な支持を得て