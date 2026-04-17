4月17日までに、タレントの香取慎吾がキャイ〜ンの天野ひろゆきのXに登場。そこで見せた香取の近影が話題となっている。天野は、《カンコンキン稽古終わりに王子の舞台を観劇!面白かった〜》とつづり、現在、香取が出演している、三谷幸喜氏演出の新作ミュージカル『新宿発8時15分』を鑑賞したことを報告。《帰り道時計見たら8時15分でした》と偶然の発見にも触れた。「添えられた写真は、天野さんと香取さんが肩を組み、笑