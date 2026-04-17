お笑いコンビ・相席スタートの山添寛が、痛恨のミスを犯してしまったことが話題になっている。山添は4月16日の午後11時20分から放送されたトークバラエティ番組『アメトーーク！』（テレビ朝日系）に出演。この日は「立ちトーーク」と題して、立ったまま出演者たちがトークを披露した。番組中盤にMCの蛍原徹から「山添どう？」と振られた山添は、タレントの若槻千夏が行う展示会に招待された際のエピソードを話し始めた。