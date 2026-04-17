ボートレース多摩川の「第６１回東京スポーツ賞」は１８日、開幕する。今節から新エンジン、新ボートを使用し、新燃料Ｅ３０ガソリンが導入される。作間章（４６＝東京）が今節手にしたのは、新エンジン性能検査で全７５機中ワーストの６秒９０を記録した?注目?の５２号機。ただ、「タイムは関係ないです。気にしなくていいと思いますよ。特訓は何もせずに行ったけど、何もしてない同士だとしたら悪くない。新エンジンなのでま