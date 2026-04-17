ボートレース尼崎の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は１７日、開幕した。渡辺雄斗（２１＝三重）は当地初参戦ながら３Ｒ、５コース差しで快勝、好発進を決めた。スタート展示でコンマ２８とドカ遅れしたが、本番はコンマ１１の快ショット。１Ｍはブイ際を突いてバック先頭へ。道中は鈴木秀茉の猛追をしのいだ。２８号機は「回り足は思ったよりきているけど、直線で下がるし足は良くない。さらにペラを叩きます」と上積みが必要な様