◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人の増田陸内野手が初回に適時打を放った。初回、２―０の２死二、三塁で迎えた第１打席でヤクルトの先発・ウォルターズの３球目・外角の変化球をうまく拾って、左翼線への２点適時打。「チャンスだったので食らいついていきました」と振り返った。増田陸は「７番・一塁」でスタメン出場。これで３試合連続安打となった。巨人が初回に４点を奪ったのは今季最多となる