◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１７日・みずほペイペイドーム）オリックス・宗佑磨内野手が「１番・三塁」で先発し、初球先頭打者本塁打となる４号ソロを放った。初対戦となった徐若熙の１５０キロを振り抜いた当たりは、ライナーで右翼席に着弾。速報アプリ「ＮＰＢプラス」によると、打球角度２２度、打球速度１７６キロの強烈な打球で先制点をもたらした。先頭打者アーチは、１８年１０月１日の楽天戦（楽天生