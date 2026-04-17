シンガーソングライターの有坂愛海さんが2026年4月16日、Xで「ライブのギャラ」を公開し、話題を集めている。「物販が売れないと赤字という意味が分かってもらえるかなぁ」有坂さんは07年3月よりインディーズでの音楽活動を開始し、バンドなどにも参加。「アラサーロリータシンガーソングライター」のキャッチコピーを掲げ、ロリィタモデルとしても活躍している。投稿では、「名古屋のライブのギャラ」として、ライブ出演料の入っ