磐田GK川島永嗣が圧巻プレーを見せた43歳となった今も抜群の反射神経は健在だ。ジュビロ磐田のGK川島永嗣が“貫禄のビッグセーブ”でチームを救い、「43でこれはすごい」「エグい」と話題を呼んでいる。磐田は4月12日にJ2・J３百年構想リーグ第10節でAC長野パルセイロと対戦。1-1で迎えたPK戦を4-1で制し、勝ち点を10に伸ばした。ここまで90分勝利が1つと勢いに乗り切れない磐田を最後尾から支えているのが先月20日に43歳の