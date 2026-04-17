元SKE48のメンバーで、女優・北野瑠華が16日、自身のインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。 【写真】イメージ変わった？ 可憐な新婚ボブ超似合ってる 3月31日に結婚と所属事務所の退所を発表した北野は、グレーのトップスに身を包んだショットをアップ。「にゅーへあだよ」と記した髪はやや明るめのショートヘアで艶があって、軽さと可憐さを感じさせる。