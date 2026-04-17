ギタリストの布袋寅泰が大橋ジムを訪れたことを、16日に更新したインスタグラムで報告した。 【写真】井上尚弥と2ショットまるでトレーナーみたい 布袋は「大橋ジムに表敬訪問してきました。張り詰めた空気の中、モンスターの眼は燃えていました」とボクシングの4団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥との2ショット写真を投稿した。井上は5月2日に東京ドームで元世界3階級制