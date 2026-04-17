明治大学で特別講義を行った日本代表の森保一監督が4月17日、都内の明治大学で特別講義を行い、6月に北中米で行われるワールドカップに向けて意気込みを語った。そのなかで、森保監督は16日に日本代表コーチに就任が決まった中村俊輔氏について「PKを担当してもらっているスタッフがいるんですけど、そこに俊輔さんに責任を持ってもらって、細部まで勝つ可能性を高められるようにということで、PK含めて考えていくということでス