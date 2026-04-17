東根市の県道で15日、電動シニアカーに乗っていた男性が軽乗用車にはねられ死亡した事故を受けて、17日、警察や道路管理者が道路状況を確認する緊急点検を行いました。17日午前、県道の交差点に道路を管理する県の担当者や県警や村山警察署の警察官、それに、地元の交通安全協会のメンバーたちが集まりました。事故の詳しい状況を確認するためです。この事故は15日午前8時ごろ、東根市松沢の県道交差点で北に向かって