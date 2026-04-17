記事ポイント 「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル！」が大阪南港ATCで土日限定開催です。フォトスポットやミニステージ、なりきり写真館など親子で楽しめる体験型コンテンツがそろいます。グッズ付きチケット先行抽選は4月18日10時から、一般発売は4月25日0時から始まります。 大阪南港ATCに「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル