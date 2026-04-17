１５日、河南省ブースに展示された唐三彩の工芸品。（海口＝新華社記者／許芸潁）【新華社海口4月17日】中国海南省で開催中の第6回中国国際消費品博覧会では、全国各地のブースが登場した。文化クリエーティブ商品やアパレル、卓上ロボット、手工芸品など、かわいらしいデザインのアイテムが一堂に展示され、会場に華やいだ雰囲気を添えた。１５日、四川省ブースに展示されたパンダのぬいぐるみ。（海口＝新華社記者／許芸潁）１