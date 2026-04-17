記事ポイント 木下ゆーきさんと中京テレビが親子で楽しめるスペシャルステージを開催イベントは2026年5月16日に中京テレビ放送 プラザCで参加無料で実施応募は公式Instagramのフォロー後にイベントHPから申し込み可能 中京テレビ放送は、子育て世代に向けた「親子のそばに中京テレビ」キャンペーンの一環として、木下ゆーきさんとのスペシャルステージを開催します。スペシャルステージは、地元・名古屋市熱