【新華社東京4月17日】日本の高市早苗政権が「防衛装備移転三原則」の運用指針を改定する方針を示したことを巡り、東京の首相官邸前では16日夜、市民グループが集会を開き、殺傷能力のある武器の輸出解禁に反対して抗議した。現行の運用指針は、日本が輸出できる防衛装備を、救難や輸送など後方支援目的の5類型に限定している。高市政権はこの制限を撤廃し、戦闘機や護衛艦などの殺傷能力を持つ武器の輸出を原則容認するととも